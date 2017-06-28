В Уфе полиция задержала танцовщиц Pole Dance за репетицию на железной дороге

Повесив на мосту полотна, три танцовщицы под шум проходящих поездов выполняли трюки. Девушек заметил машинист проходящего поезда и позвонил правоохранителям.

Как сообщает паблик Mash, 23 июня уфимские полицейские на железнодорожной платформе Авдон близ города задержали трёх танцовщиц и фотографа. Девушки крайне необычно нарушали общественный порядок: проводили тренировку прямо у железной дороги.

Подвесив полотна, танцовщицы в шпагате позировали перед камерами, а после, по задумке, должны были исполнить танец на пилоне. Но насладиться их хореографией успел только один машинист, который и позвонил правоохранителям.

В итоге исполнить танец девушки не успели: их задержали, когда переносную конструкцию для танца они только устанавливали.

Как пояснила одна из задержанных Юлия Денисова, они поняли, насколько затея оказалась опасной, даже при условии, что они максимально контролировали весь процесс и являются опытными танцовщицами.