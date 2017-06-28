Пограничники объяснили, как запрещённому на Украине Коржу удалось попасть в Киев

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Пограничники объяснили, как запрещённому на Украине Коржу удалось попасть в Киев

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Фото: instagram.com/maxkorzhmus

Фотографии из столицы артист накануне опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

Белорусский певец Макс Корж, которому в прошлом году запретили взъезд в Украину сроком на пять лет, прогулялся по Киеву. Фотографии из столицы Незалежной артист накануне опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал изданию "Апостроф. Лайм", что ведомство действует исключительно в пределах компетенции и украинского законодательства. По словам Слободяна, на сегодняшний день никаких ограничений в отношении Макса Коржа нет.

По данным СМИ, в СБУ о приезде запрещённого певца ничего не знают.

Концертный директор Respect Production Руслан Муннибаев, который занимается выступлениями Макса Коржа, сказал в комментарии "Лайму", что певца на границе не останавливали.

Ранее сообщалось о том, что Максу Коржу запретили въезд в Украину за выступления в Крыму.

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