"Марсель" намерен предложить Александру Головину контракт

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"Марсель" намерен предложить Александру Головину контракт

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Александр Головин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

В минувшем сезоне футболист ЦСКА забил 30 голов в матчах Российской премьер-лиги.

Футбольный клуб "Марсель" заинтересован в переходе 21-летнего полузащитника Александра Головина, который сейчас выступает за ЦСКА. Как сообщает Football Club de Marseille, молодой хавбек может стать игроком французской команды уже в это трансферное окно.

Ранее СМИ отмечали, что Головиным также интересуется и лондонский "Арсенал".

В минувшем сезоне российский футболист сыграл за ЦСКА в Премьер-лиге 30 матчей. В итоге Головин забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

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