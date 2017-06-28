"Марсель" намерен предложить Александру Головину контракт

В минувшем сезоне футболист ЦСКА забил 30 голов в матчах Российской премьер-лиги.

Футбольный клуб "Марсель" заинтересован в переходе 21-летнего полузащитника Александра Головина, который сейчас выступает за ЦСКА. Как сообщает Football Club de Marseille, молодой хавбек может стать игроком французской команды уже в это трансферное окно.

Ранее СМИ отмечали, что Головиным также интересуется и лондонский "Арсенал".

В минувшем сезоне российский футболист сыграл за ЦСКА в Премьер-лиге 30 матчей. В итоге Головин забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.