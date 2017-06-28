Митрохин заявил, что его задержали за одиночный пикет у Совфеда

Стоит отметить, что политика ранее дважды задерживали за пикеты у здания Государственной думы.

Глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил, что его задержали полицейские в тот момент, когда он проводил одиночный пикет у здания Совфеда. Как политик заявил агентству РИА "Новости", сейчас он находится в отделении полиции Тверского района.

— В этот момент держал в руках плакат. Проводили пешком до ОВД Тверского района… Пока ничего не говорят, — отметил Митрохин.

Сегодня сенаторы рассматривают закон о программе реновации, который 14 июня в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.

Стоит отметить, что при этом Митрохина уже дважды задерживали за одиночные пикеты, когда закон как раз рассматривали в нижней палате парламента. На него составили два протокола за нарушение правил проведения публичных мероприятий.