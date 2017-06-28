В Госдуму внесли проект закона об отмене роуминга

Госдума рассмотрит законопроект об отмене внутреннего роуминга на территории России. Авторами инициативы выступили представители фракции "Справедливая Россия", сообщили в пресс-службе партии.
Глава партии Сергей Миронов напомнил, что внутренний роуминг вводился в стране в качестве компенсации сотовым сетям, которые изначально "вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки".
— Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, — считает Миронов.
Поправки предполагается внести в статью 54 закона "О связи". По замыслу авторов они должны вступить в силу 1 января 2018 года.
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