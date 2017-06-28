Порошенко требует уравнять в правах депутатов Рады с обычными гражданами

Президент Украины напомнил народным избранникам, что все они заявляли об отмене неприкосновенности в своих избирательных программах.

Пётр Порошенко заявил, что ждёт изменения правового статуса парламентариев. В частности, глава государства выразил надежду, что Верховная рада отменит депутатскую неприкосновенность. Слова Порошенко цитирует телеканал "112".

— Мой проект изменений в конституцию готов, он требует политической воли от народных депутатов раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Точно так же, как мы сняли неприкосновенность с судей… Я надеюсь, что народные избранники в недалёком будущем примут соответствующее решение, — сказал президент Украины во время выступления по поводу Дня конституции.

Напомним, в конце зимы нардеп Надежда Савченко заявила об отказе от неприкосновенности. То же самое она призвала сделать Петра Порошенко, всех нардепов и судей.