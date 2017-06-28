Boeing экстренно сел в Домодедово из-за неполадок в системе автоматизации

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Boeing экстренно сел в Домодедово из-за неполадок в системе автоматизации

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Пассажирский самолёт, который летел из Москвы на кубинский курорт Варадеро, отработал топливо и вернулся в аэропорт вылета.

Пассажирский Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следующий по маршруту Москва — Варадеро, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com. По предварительным данным, лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок.

<p>Фото: twitter.com/AzurAir/media</p>

— Командир принял решение о возвращении в аэропорт из-за отказа одной из систем автоматизации, — сообщил источник агентству ТАСС.

Сообщается, что самолёт будет заменён и пассажиры продолжат свой маршрут на другом воздушном судне.

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