Boeing экстренно сел в Домодедово из-за неполадок в системе автоматизации

Пассажирский Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следующий по маршруту Москва — Варадеро, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com. По предварительным данным, лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок.
— Командир принял решение о возвращении в аэропорт из-за отказа одной из систем автоматизации, — сообщил источник агентству ТАСС.
Сообщается, что самолёт будет заменён и пассажиры продолжат свой маршрут на другом воздушном судне.
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