В МЭР объяснили рост промышленного производства в мае нетипично холодной погодой

По данным министерства, обеспечение электроэнергией, газом и паром выросло в стране на 4,7% к маю 2016 года.

В мае промышленное производство в РФ выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отчёте Минэкономразвития говорится о том, что одной из причин таких изменений стала холодная погода.

— В мае 2017 года индекс промышленного производства продемонстрировал рекордный рост (+5,6% к маю 2016 года). На рост показателей промышленного производства оказали влияние календарный фактор, нетипично холодная погода, а также импортозамещение в отдельных секторах обрабатывающей промышленности, — сообщается в документе МЭР.

Напомним, с начала этого лета погода во многих регионах России также оставляет желать лучшего. Так, в Москве и Подмосковье МЧС регулярно объявляет штормовые предупреждения и жёлтый уровень опасности.

А 29 мая на столичный регион налетел ураган. В результате были повалены тысячи деревьев, повреждены сотни автомобилей и сорваны кровли десятков зданий.