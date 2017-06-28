Москвич избил любовника жены на спектакле "Идеальный муж"

Драка произошла перед началом скандально нашумевшей постановки в МХТ имени Чехова на глазах у зрителей.

Насладиться постановкой Татьяне и её бойфренду Александру так и не удалось. Вечер испортил муж девушки Алексей. Об этом сообщает паблик Mash.

Супруг нашёл билеты у жены в сумке и решил проследить за ней, приобрёл билеты на соседний ряд. Ревнивец набросился с кулаками на Александра и стал бить его по голове за несколько минут до начала спектакля.

Пришлось вмешаться охране театра. Мужчину вывели из помещения, однако на этом он не собирался успокаиваться, снова ворвался в зал и начал драться. Ревнивца сдали полиции. За неделю до инцидента Татьяна сообщила мужу, что уходит от него.

Пострадавший Александр обратился за медицинской помощью в больницу.