Балерина через суд требует признать её дочерью актёра Бориса Химичева

Балерина Дарья Ганичева обратилась в Перовский районный суд Москвы с требованием признать её родной дочерью знаменитого советского и российского актёра Бориса Химичева.

Ганичева ранее прошла экспертизу ДНК, которая подтвердила, что Химичев — её отец. Против признания этого факта выступает приёмная дочь Химичева Елена, получившая наследство после смерти актёра.

Борис Химичев скончался в 2014 году на 82-м году жизни из-за серьёзной болезни. С 1964 по 1982 год он играл в Московском театре имени Маяковского, а затем был актёром Театра имени Моссовета. В кино на его счету также десятки ролей. Среди прочих он снимался в лентах "ТАСС уполномочен заявить...", "Операция "Трест", "Возвращение резидента", "Отцы и дети".