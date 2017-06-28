Москвичка убила подругу сразу после возвращения из колонии домой

Между женщинами разгорелся конфликт на бытовой почве, в результате 33-летняя бывшая заключённая ударила приятельницу ножом в грудь.

Жительница Москвы убила свою подругу в день своего возвращения из колонии. Позже она сама признала свою вину в совершении нового преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Москве.

— По версии следствия, 26 июня в квартире одного из жилых домов по улице Ельнинской в городе Москве во время распития спиртных напитков на почве бытового конфликта обвиняемая нанесла своей подруге два удара ножом в область грудной клетки. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, — пояснили в Следственном комитете.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящее время москвичка находится под стражей.

Известно, что ранее женщина была судима за хранение наркотиков.