В Подмосковье арестована женщина, пытавшаяся убить мать и дочек из-за развода

Пострадавшие девочки и 52-летняя женщина в момент нападения спали. Сейчас они в больнице.

В Ленинском районе Московской области арестована местная жительница, подозреваемая в покушении на убийство своих детей и матери. 31-летняя Екатерина Д. напала с ножом на дочек и свою маму из-за развода с мужем.

Напомним, в отношении жительницы подмосковного Видного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство трёх лиц, в том числе и малолетних". Екатерина Д. сначала ударила ножом в грудь свою спящую мать, а потом нанесла множественные раны своим дочкам двух и 11 лет.

Дети и 52-летняя женщина выжили, подозреваемую оперативно задержали. Пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают помощь.

Стоит отметить, что местной жительнице назначили также психиатрическую экспертизу.