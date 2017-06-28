В зоопарке Сан-Диего жизнерадостные собаки спасают гепардов от стресса

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В зоопарке Сан-Диего жизнерадостные собаки спасают гепардов от стресса

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Работники зверинца в США уже на протяжении нескольких десятков лет подселяют лабрадоров к крупным кошкам, чтобы избавить их от страхов.

Как оказалось, в одиночку гепарды просто не в состоянии справиться с приступами тревоги. Именно поэтому к ним для эмоциональной поддержки и снятия стресса подселяют собак, с которыми они ежедневно могут играть. Об этом сообщает Metro.

По данным издания, практически каждый гепард, который находится в неволе, страдает от приступов тревоги. Они становятся застенчивыми и нервными.

Жизнерадостные псы помогают кошкам забыть про страхи и каждый день развлекают их. Животные становятся настоящими друзьями.

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