Бундестаг рассмотрит вопрос о легализации однополых браков без согласия Меркель

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Бундестаг рассмотрит вопрос о легализации однополых браков без согласия Меркель

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Ангела Меркель. Фото:© Сергей Гунеев

Социал-демократы смогли поставить вопрос на голосование депутатов, несмотря на неоднозначное отношение канцлера ФРГ Ангелы Меркель к ЛГБТ-союзам.

Сегодня на заседании комитета бундестага по законотворческой деятельности парламентарии большинством голосов поставили на голосование вопрос о легализации однополых браков. Социал-демократов поддержали представители Левой партии и "Зелёные", консерваторы выступили против.

Вопрос о разрешении в стране официальных союзов между лицами одного и того же пола, предположительно, будет рассмотрен в пятницу, 30 июня.

Напомним, ранее Меркель назвала тему ЛГБТ-браков вопросом совести для каждого депутата.

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