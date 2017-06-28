Бундестаг рассмотрит вопрос о легализации однополых браков без согласия Меркель

Социал-демократы смогли поставить вопрос на голосование депутатов, несмотря на неоднозначное отношение канцлера ФРГ Ангелы Меркель к ЛГБТ-союзам.

Сегодня на заседании комитета бундестага по законотворческой деятельности парламентарии большинством голосов поставили на голосование вопрос о легализации однополых браков. Социал-демократов поддержали представители Левой партии и "Зелёные", консерваторы выступили против.

Вопрос о разрешении в стране официальных союзов между лицами одного и того же пола, предположительно, будет рассмотрен в пятницу, 30 июня.

Напомним, ранее Меркель назвала тему ЛГБТ-браков вопросом совести для каждого депутата.