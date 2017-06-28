"Дрожь земли" с Кевином Бейконом превратят в сериал

Сообщается, что актёр уже подписал контракт с телесетью об участии в новом проекте.

Триллер "Дрожь земли" с Кевином Бейконом в главной роли решили превратить в сериал. Как сообщает CNN, канал Syfy уже заказал пилотный эпизод.

Уточняется, что Бейкон подписал контракт с телесетью об участии в новом проекте. По словам актёра, это единственный персонаж, о возвращении к которому он когда-либо задумывался.

Отметим, что в сериале Бейкон выступит не только как актёр, но и как один из исполнительных продюсеров.

Пилотная серия "Дрожи земли" будет посвящена возвращению гигантских червей.