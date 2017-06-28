Евро подорожал до максимума за год

Такой высокой отметки по отношению к американскому доллару европейская валюта не достигала с 24 июня 2016 года.

Курс евро достиг максимума за год в паре с долларом США. В ходе торгов 26 июня евро поднимался до $1,1379 — самой высокой отметки с 24 июня 2016 года. Сегодня же евро продолжает подъём по отношению к большинству валют, сообщает Reuters.

После рекорда евро несколько замедлил подъём на фоне выступления вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Витора Констансио.

Падение доллара усилил перенос голосования в сенате по поводу реформы здравоохранения США. Участники рынка сомневаются в том, что обещанные Белым домом реформы, включая изменения налогообложения, будут реализованы.

Евро на 10:15 мск 28 июня стоил $1,1360 по сравнению с $1,1339 на закрытии сессии в Нью-Йорке накануне.