Захарова высмеяла "опасения" Госдепа по поводу химатаки в Сирии, припомнив Буша

Российский дипломат поделилась с коллегами из Вашингтона воспоминаниями "из прошлого", которые в точности могут охарактеризовать политику США на Ближнем Востоке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в "Фейсбуке" прокомментировала заявление своей американской коллеги, пресс-секретаря Госдепа Хезер Науэрт относительно отказа США предоставить доказательства подготовки новой химической атаки сирийскими властями.

— Из прошлого мы знаем, что режим Асада применял химическое оружие против собственного народа. Это вызывает у нас серьёзные опасения, — заявила госпожа Науэрт.

Захарова ответила на этот пассаж в присущей себе ироничной манере, напомнив коллегам из Вашингтона, какие воспоминания "из прошлого" могут точнее охарактеризовать политику США на Ближнем Востоке.

— Из прошлого мы знаем, что режим Буша уже применял фальсификацию фактов о наличии ОМУ в Ираке против собственного народа для осуществления военной агрессии в отношении этой страны. Это вызывает у нас серьёзные опасения, — парировала она.

Напомним, накануне в Белом доме сообщили, что власти Сирии якобы готовят "очередную химическую атаку", и пригрозили, что в случае её осуществления президент страны Башар Асад и его военные "заплатят высокую цену".