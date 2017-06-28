В Карелии оштрафовали родителей подростков, зигующих на памятнике ВОВ

Их привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Комиссия по делам несовершеннолетних в карельском городе Беломорске оштрафовала на 100 рублей пятерых родителей, чьи дети осквернили памятник защитникам Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— Родители подростков привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — отметили в ведомстве.

Также в МВД сообщили, что осквернивших памятник поставили на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних и одного из подростков обязали выплатить штраф в размере тысячи рублей.

Ранее Лайф сообщил о том, что в Карелии полицейского наказали за комментарий к фото с зигующими подростками. Затем коллеги мужчины вступились за него, устроив флешмоб в Сети.