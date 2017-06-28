Родственники полковника Захарченко в Ростове жалуются, что у них вымогают взятки

По словам родных арестованного заместителя главы антикоррупционного управления МВД, их всячески "притесняют".

Родственники арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко пожаловались, что их якобы всячески "притесняют" в Ростове-на-Дону. По их словам, некоторых уволили с госслужбы, у других постоянно проводят проверки. Более того, близкие заместителя главы антикоррупционного управления МВД утверждают, что у них вымогают взятки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Причём о вымогательстве заявили двоюродные и троюродные братья Дмитрия Захарченко. Однако родственники полковника не рассказали, при каких именно обстоятельствах и кто требовал у них деньги.

Как ранее сообщал Лайф, полковника Захарченко задержали в сентябре прошлого года по обвинению по трём статьям. В ходе обысков в его квартире изъяли более восьми миллиардов рублей в иностранной валюте.