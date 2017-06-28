В аэропорту Эдинбурга возник коллапс из-за отключения электричества

Внезапный блэкаут нарушил работу аэропорта в шотландском Эдинбурге, передаёт Reuters. На территории авиаузла произошло аварийное отключение электричества.
#Flights #affected #by #Edinburgh #Airport #power #cut@BBCWorld pic.twitter.com/8cGc9cAwnD— African Voice (@AfricanVoice2) 28 июня 2017 г.
По словам очевидцев, здание аэровокзала погрузилось в темноту. При этом все системы, приборы и гаджеты, получающие питание от электроэнергии, на данный момент не работают: от кофемашин до систем безопасности.
Long queues at Edinburgh Airport this morning following earlier power cut pic.twitter.com/pzyLs6u8bN— Florence Snead (@FlorenceSneadEN) 28 июня 2017 г.
На пунктах регистрации и таможенного досмотра скопились очереди. Несколько ближайших рейсов были отложены или отменены.
Edinburgh Airport flights disrupted amid power cut https://t.co/Fbfj7EmhUS pic.twitter.com/AYPjvLUuux https://t.co/zAzgRcPvQn— CometoGlasgow.com (@come2glasgow) 28 июня 2017 г.
Аэропорт работает над устранением сбоя. Причины произошедшего выясняются.
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