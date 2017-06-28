В аэропорту Эдинбурга возник коллапс из-за отключения электричества

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В аэропорту Эдинбурга возник коллапс из-за отключения электричества

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В самой загруженной воздушной гавани Шотландии не работает всё: от кофемашин и сушилок в туалетах до систем безопасности.

Внезапный блэкаут нарушил работу аэропорта в шотландском Эдинбурге, передаёт Reuters. На территории авиаузла произошло аварийное отключение электричества.

По словам очевидцев, здание аэровокзала погрузилось в темноту. При этом все системы, приборы и гаджеты, получающие питание от электроэнергии, на данный момент не работают: от кофемашин до систем безопасности.

На пунктах регистрации и таможенного досмотра скопились очереди. Несколько ближайших рейсов были отложены или отменены.

Аэропорт работает над устранением сбоя. Причины произошедшего выясняются.

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