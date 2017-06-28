Мара Багдасарян передала обращение в приёмную президента

По мнению её адвоката, глава государства должен обратить внимание на безразличие суда к здоровью его клиентки.

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян вместе со своим адвокатом Давидом Кемуларией сегодня передала обращение в приёмную президента РФ.

Как отметил Кемулария в интервью Лайфу, судья считает его подзащитную практически здоровой, несмотря на целый спектр заболеваний, которые не позволяют Багдасарян назначать такие наказания, как административный арест или исправительные работы.

— Нас поражает позиция судьи Бондаренко, который при принятии решения использует двойные стандарты. Судья Бондаренко признаёт её практически здоровой, невзирая на диагнозы, в том числе и эпилепсию, — отметил правозащитник.

Сама Багдасарян поблагодарила всех людей, которые поддерживают её и верят, что суд слишком жесток по отношению к ней.

Напомним, что ранее Мару Багдасарян задержали после того, как она неоднократно прогуливала назначенные ей судом исправительные работы. Адвокат задержанной заявил, что его подзащитная не прогуливала, а ездила за лекарствами.