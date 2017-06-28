Минобороны опровергло данные о захвате "российского военного" в Донбассе

В министерстве сообщили, что Виктор Агеев проходил службу, однако в мае прошлого года уволился в запас.

Министерство обороны России опровергло сообщения Би-би-си о том, что якобы в Луганской области украинские военные захватили российского контрактного военнослужащего.

— Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации, — отметили в военном ведомстве. — Согласно учётным данным Минобороны России, В. Агеев проходил срочную службу в Вооружённых силах РФ, после которой ещё в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас.

Поэтому информацию о "задержании российского военного" в МО РФ назвали "вымыслом украинских пропагандистов". Там указали, что в военном билете Агеева есть запись о его увольнении в запас. А если бы он был принят на контрактную службу, то была бы ещё отметка. Однако её в Киеве, по мнению российского ведомства, "по незнанию не успели нарисовать".

— Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской Би-би-си для распространения фейковых разоблачений, — заключили в Минобороны РФ.