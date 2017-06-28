Паломники проводят девять часов в очереди к мощам Николая Чудотворца

По состоянию на сегодняшний день на 11:00 вход в очередь располагается неподалёку от метро "Фрунзенская".

В штабе по организации паломничества оценили среднее время ожидания в очереди, ведущей к храму Христа Спасителя, в девять часов. Ранее сообщалось, что наибольший наплыв верующих приходится на выходные дни, особенно на субботу, потому что приезжают группы из регионов.

Мощи Николая Чудотворца привезли в Москву из итальянского города Бари впервые почти за тысячу лет. Святыня находится в столице с 22 мая. По данным на 27 июня, к ней приложилось более 1 млн 600 тыс. человек.

В Москве мощи пробудут до 12 июля. После этого их перевезут в Санкт-Петербург (там они останутся до 28 июля).