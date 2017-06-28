В НАТО заявили о полной готовности батальонов в Восточной Европе

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В НАТО заявили о полной готовности батальонов в Восточной Европе

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Флаг Североатлантиечского альянса. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

По словам Йенса Столтенберга, в текущем году оборонные расходы стран альянса вырастут на 4,3%, что соответствует $45,8 млрд.

Четыре батальона НАТО в Восточной Европе вышли на уровень полной оперативной готовности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в преддверии встречи министров обороны стран военно-политического блока.

Он также подчеркнул, что в текущем году оборонные расходы стран альянса вырастут на 4,3%, что соответствует $45,8 млрд.

По словам Столтенберга, суммарный военный бюджет НАТО в 2017 году составит около $1 трлн, что более чем в 10 раз превышает оборонные расходы России.

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