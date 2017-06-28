Почта России бесплатно перевозила почту на сотни миллионов рублей

Вброс "серой почты" осуществлялся консолидатором "ООО Экспресс". Теперь Почта России будет требовать отзыва лицензии у недобросовестной компании.

Почта России выявила крупную мошенническую схему, по которой в компанию поступали неоплаченные и неучтённые почтовые отправления. Количество писем исчисляется сотнями, на доставку "серой почты" ушло около сотни миллионов рублей, сообщают в пресс-службе почты.

Сообщается, что вброс "серой почты" осуществлялся крупной компанией-консолидатором "ООО Экспресс". На всех изъятых письмах имеется оттиск их франкировальной машины.

В сговоре с мошенниками подозреваются также сотрудники железнодорожных почтамтов при Казанском и Ярославском вокзалах Москвы и авиационного отделения перевозки почты Шереметьево.

Почта России разрывает сотрудничество с "Экспрессом" и будет требовать отзыва у него лицензии. Также почтовый оператор намерен обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.