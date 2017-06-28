Столтенберг заявил, что НАТО поможет Украине защититься от хакеров

Россия, Украина, страны ЕС и Индия подверглись кибератакам с использованием вируса Petya, причём эксперты называют его более опасным, чем WannaCry.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поможет Украине защититься от киберпреступников. По его словам, в организации уже создан трастовый фонд, который отвечает за это.

— Мы уже создали трастовый фонд по кибербезопасности, и специалисты НАТО оказывают содействие Украине, — заявил Столтенберг на пресс-конференции, посвящённой предстоящей встрече министров обороны НАТО.

Генеральный секретарь альянса также добавил, что из-за участившихся кибератак необходимо усилить кибернетическую оборону и совместно сотрудничать со странами-партнёрами.

Россия, Украина, некоторые страны Евросоюза и Индия подверглись масштабной кибератаке с использованием вируса-вымогателя Petya. Хакеры требовали 300 долларов и данные об электронных кошельках. Эксперты отмечают, что этот вирус является более опасным, чем его предшественник WannaCry.