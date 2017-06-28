В Таиланде девушка без ног будет "наблюдать за счастьем" за $29 тыс. в месяц

В её обязанности будет входить общение с пациентами госпиталя в Бангкоке и вдохновление их на скорейшее выздоровление.

В Таиланде 21-летняя Нитчари Пенеакчанасак обошла 800 других претендентов и получила "лучшую работу в стране". Историю девушки рассказал Би-би-си.

Thai amputee who lost legs in Singapore wins 'best job in Thailand' competition, will earn one million baht a monthhttps://t.co/zJs6nsbzCj pic.twitter.com/K1udWy2gLw — BBC News Asia (@BBCNewsAsia) 28 июня 2017 г.

Так, Нитчари потеряла обе ноги в 2011 году в Сингапуре, когда упала с платформы метро на рельсы прямо перед поездом. Несмотря на трагедию, девушка не опустила руки, продолжила учиться и поступила в институт в Бангкоке. Она учится на журналиста.

О поиске "наблюдателя за счастьем" было объявлено по телевидению. Сама Нитчари говорит, что очень удивилась, когда руководство госпиталя выбрало именно её. Теперь девушка будет в течение полугода общаться с больными, узнавать подробности об их настроении и потребностях и писать мотивирующие посты в "Фейсбуке". За это новая сотрудница будет получать 1 млн батов в месяц (более 29 тысяч долларов).

Натчари уже поделилась радостью со своими подписчиками в "Фейсбуке" и поблагодарила госпиталь и организаторов конкурса за предоставленную ими возможность.