Французского генерала заподозрили в использовании штурмовика для полётов на дачу

В отношении замкомандующего ВВС Ришара Ребула возбуждено служебное расследование по личному поручению министра обороны.

Основанием для разбирательств стала публикация в сатирическом еженедельнике Canard Enchaine. По версии издания, генерал военной авиации Ришар Ребул летал на свою виллу в Провансе на реактивном самолёте. Причём такие путешествия, как утверждают журналисты, уже вошли у замкомандующего ВВС в привычку: таким необычным образом он якобы добирался до своей дачи не менее десяти раз.

По версии издания, для своих передвижений генерал Ребул использовал лёгкий реактивный штурмовик третьего поколения Alpha Jet. Он способен развивать скорость до 994 километров в час. А на вооружении у этого типа военных самолётов могут состоять бомбы, ракеты и автоматическая пушка Mauser BK-27.

После публикации в отношении Ришара Ребула было возбуждено служебное расследование по личному поручению министра обороны Флоранс Парли. Она поручила генеральным инспекторам ВВС проверить обстоятельства использования реактивных воздушных средств в личных целях, "как в конкретном случае, так и вообще". По результатам отчёта министр обещает сделать соответствующие выводы и принять адекватные меры, передаёт Europe-1.