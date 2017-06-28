ВМФ РФ построит новый авианосец

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ВМФ РФ построит новый авианосец

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Военно-морской флот России построит новый авианосец. По словам главнокомандующего по вооружению Виктора Бурсука, Крыловский центр уже представил макет боевого корабля.

— Прорабатываются и другие разработки, — добавил Бурсук во время Международного военно-морского салона, который проходит в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что на вооружении российского флота пока есть только один авианесущий крейсер — "Адмирал Кузнецов". Он был введен в эксплуатацию в 1991 году. Ожидается, что в скором времени специалисты приступят к ремонту авианосца, во время которого корабль будет модернизирован.

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