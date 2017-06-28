Maserati представил публике новый GranTurismo мощностью 460 лошадиных сил

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Maserati представил публике новый GranTurismo мощностью 460 лошадиных сил

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Фото: © maserati.com

В настоящий момент цена за спорткар держится в тайне, однако владельцы автоконцерна обещают обнародовать эту информацию в ближайшее время.

Итальянский автоконцерн представил в Нью-Йорке новую модель GranTurismo 2018. Об этом сообщает издание Carscoops.

<p>Фото: © maserati.com</p>

Новая модель суперкара получила сразу две версии — Sport и MC. Обе версии имеют 4,7-литровый двигатель V8 мощностью 460 лошадиных сил. От нуля до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться всего за 4,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 301 км/ч.

Что касается оснащения салона, то владелец сможет в полной мере насладиться высококачественной аудиосистемой Harman Kardon, а также информационно-развлекательной системой, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto.

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