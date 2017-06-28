В Германии стартовали продажи Lada Vesta

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В Германии стартовали продажи Lada Vesta

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Lada Vesta ижевской сборки начали продавать в Германии. Как сообщает портал "Автостат", в прошлом году в стране было реализовано 2272 автомобиля российского производства.

Автомобиль будет предлагаться немцам с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с.

Отметим, что ижевский завод хочет воспользоваться пока ещё дешёвым рублём и продать на экспорт в 2017 году не меньше 30 тысяч машин по всему миру. Приоритетным направлением для предприятия остаётся СНГ. Однако пока что российские автомобили чаще всего покупают в Казахстане.

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