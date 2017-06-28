Путин заявил, что Россия и дальше будет наращивать боевую мощь армии

Российская армия продолжает крепнуть, о чём свидетельствует в том числе военная операция в Сирии по борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле на встрече с лучшими выпускниками военных академий и университетов.

Глава государства выразил уверенность, что молодые люди смогут применить полученный багаж знаний на практике, стоя на страже родины. Тем более что нынешняя ситуация с усилением терроризма требует совершенствования военных сил.

— Мы намерены и дальше наращивать боевой потенциал армии и флота, на основании долгосрочных планов и программ обеспечивать сбалансированную, системную работу всех родов и видов войск, повышать качество и интенсивность боевой учебы, — сказал президент.

Владимир Путин добавил, что только современные вооружённые силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность России.