Песков: Путин посетит Службу внешней разведки в день её 95-летия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Владимир Путин посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки. Детали визита уточняются.

— Сегодня президент посетит Службу внешней разведки России. Посещение будет приурочено к юбилею — 95 лет нелегальной разведке. Путин пообщается с нашими разведчиками, — сказал представитель Кремля.

Ранее глава государства, говоря о работе службы, рекомендовал её сотрудникам действовать нешаблонно и думать на опережение.

Напомним, 28 июня 1922 года в НКВД РСФСР утвердили "Положение о закордонном отделении ИНО". В документе предусматривалось использование разведчиками в том числе методов нелегальной работы.