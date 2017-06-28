Евросоюз официально продлил экономические санкции против России

Решение об ограничительных мерах в отношении России было принято единогласно, сообщили в Совете ЕС.

Совет Евросоюза официально продлил экономические антироссийские санкции. Ограничительные меры будут действовать ещё шесть месяцев. Об этом сообщается в заявлении ЕС.

— Формальное решение о продлении на шесть месяцев экономических запретительных мер в отношении РФ принято, — отмечается в официальном заявлении Евросоюза.

В документе также говорится, что решение о продлении ограничительных мер было принято единогласно. Причём оно последовало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель предоставили отчёт о выполнении минских соглашений на саммите Евросоюза 22–23 июня.