В Кремле прокомментировали предложение блокировать иностранные СМИ

Предложение о блокировке в России иностранных СМИ, если они не соблюдают российское законодательство, должно тщательно прорабатываться. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Конечно, подобные инициативы подлежат самой серьёзной проработке по линии всех ведомств. Поэтому я думаю, что пока говорить о какой-то единой позиции в этом плане преждевременно, — сказал Песков.
Также представитель Кремля отметил, что не знает деталей, поэтому ему трудно оценить эту инициативу.
Ранее стало известно о том, что сенаторы прорабатывают вопрос о разрешении блокировать иностранные СМИ, вещающие на Россию, за нарушение ими российского законодательства.
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