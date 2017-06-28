В Кремле прокомментировали предложение блокировать иностранные СМИ

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В Кремле прокомментировали предложение блокировать иностранные СМИ

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

По словам Дмитрия Пескова, подобные инициативы должны тщательно прорабатываться.

Предложение о блокировке в России иностранных СМИ, если они не соблюдают российское законодательство, должно тщательно прорабатываться. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Конечно, подобные инициативы подлежат самой серьёзной проработке по линии всех ведомств. Поэтому я думаю, что пока говорить о какой-то единой позиции в этом плане преждевременно, — сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что не знает деталей, поэтому ему трудно оценить эту инициативу.

Ранее стало известно о том, что сенаторы прорабатывают вопрос о разрешении блокировать иностранные СМИ, вещающие на Россию, за нарушение ими российского законодательства.

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