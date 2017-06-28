Положили болт. Молодёжь ЛНР показала отношение Киева к конституции

Юноши в масках президента Украины Петра Порошенко и других политиков вынесли изготовленный из ватмана макет Конституции Украины и положили на него метровый бумажный болт, обыграв таким образом вульгарное русское выражение.

Активисты студенческого объединения "Молодая республика" продемонстрировали отношение украинских властей к закону, проведя акцию в Луганске, рассказал председатель "Молодой республики" Евгений Губарев.

Юноши вынесли на сцену в столичном сквере изготовленный из ватмана макет Конституции Украины и положили на него метровый бумажный болт, обыграв таким образом вульгарное русское выражение.

При этом на лицах молодых людей были маски президента Украины Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, заместителя министра по вопросам "временно оккупированных территорий Украины" Георгия Туки, главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

— Все эти люди любят очень красивыми словами говорить о настоящих законах и праве, но в итоге нарушают права людей, которых до сих пор считают жителями Украины, то есть нас, жителей Донбасса, — подчеркнул председатель студенческого объединения.

Акция проводится каждый год с 2014 года в День Конституции Украины.

— Мы хотим открыть глаза жителям Украины и показать, как на самом деле относятся к ним и их правам, — отметил Губарев.