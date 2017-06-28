Песков заявил, что всем странам нужно совместно бороться с кибератаками

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Песков заявил, что всем странам нужно совместно бороться с кибератаками

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всем государствам в мире необходимо объединить свои усилия для совместной борьбы с кибератаками.

— Массивные кибератаки подтверждают позицию РФ о необходимости совместной борьбы всех стран с такими угрозами, — отметил Песков. — В одиночку это не решить.

Напомним, что не успел мир оправиться от массовой атаки вируса WannaCry, как хакеры запустили новый вирус под названием Petya, который поразил практически все государственные структуры Украины и проник в компьютерные системы некоторых российских компаний.

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