В Кремле нет официальной позиции в связи с увольнением Генри Резника из МГЮА

Ранее адвокат ушёл из академии после установки в ней мемориальной доски Иосифу Сталину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал развёрнуто комментировать увольнение Генри Резника из Московской государственной юридической академии.

— Что касается мемориальных досок Сталину, то здесь опять какой-то официальной позиции быть не может. Это часть, и президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна, и, безусловно, здесь история должна восприниматься максимально адекватно, — пояснил Дмитрий Песков.

Напомним, адвокат выразил протест в Интернете в связи с установкой доски.

— Сталин — это антиправо. И в честь могильщика права — главной ценности современной цивилизации — памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край, — ранее написал Резник в своём блоге на сайте "Эха Москвы".

В МГЮА уже заявили, что уход сотрудника не повлияет на учебный процесс.