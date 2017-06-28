Песков рассказал, будет ли у Путина отпуск летом

Сам представитель Кремля надеется отдохнуть в августе, но пока не знает, где проведёт отпуск.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства пока в отпуск не собирается. Представитель Кремля добавил, что у Владимира Путина довольно интенсивный рабочий график.

— Исходя из перспективного рабочего графика, который у меня есть до сентября, особо ничего в нём отпускного нет. Отпуска пока в графике не прослеживается, график достаточно интенсивный, — отметил Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что сам надеется уйти в отпуск в августе. Отвечая на вопрос журналистов, куда он поедет отдыхать, Песков сообщил, что пока находится в процессе решения.