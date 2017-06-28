Песков заявил, что поиск заказчиков убийства Немцова продолжится

Пресс-секретарь президента признался, что речь может идти о годах работы, однако важна неотвратимость наказания.

Работа по поиску заказчиков убийства политика Бориса Немцова будет продолжена, однако она может занять продолжительное время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, будут ли найдены заказчики в том числе и по другим аналогичным делам.

— Эти дела относятся к категории наиболее сложных в раскрытии, потому что необходимо найти и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков подобных убийств, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что речь может идти о годах следствия, однако важна неотвратимость наказания.

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.