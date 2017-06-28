Песков заявил, что в Кремле следят за законопроектом об обращении с животными

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что данный вопрос Путин может в ближайшее время обсудить с главой Минприроды.

В Кремле следят за законопроектом об ответственном обращении с животными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос в ближайшее время Путин может обсудить с главой Минприроды Сергеем Донским, если это будет необходимо.

— Дело в том, что в ходе рабочих встреч, естественно, обсуждаются все актуальные вопросы, и если министр посчитает необходимым, то он это сделает, — сказал Песков.

Напомним, инициатива об ответственном обращении с животными, которую Минприроды ранее внесло в Госдуму, предусматривает административную и уголовную ответственность за жестокое обращение с ними. Закон будет регулировать отношения, связанные с обращением с домашними, безнадзорными животными, а также животными цирков, зоопарков и служебными животными.