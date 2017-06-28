Совет Федерации одобрил закон о реновации в Москве

Масштабная программа замены старого жилья на новое может коснуться примерно четырёх тысяч домов.

Совет Федерации поддержал закон о сносе устаревшего жилищного фонда в Москве и замене его на новый. За этот документ проголосовало 147 членов палаты. Четверо воздержались. Проголосовавших против нет.

В мае был опубликован список из более чем четырёх с половиной тысяч домов, по которым прошло голосование жителей. 90% из них высказались за участие в проекте. В программу реновации включатся постройки из 85 районов столицы. Вне реновации оказались 40 районов.

Дом может быть включён в программу реновации, если за это решение проголосовали две трети собственников квартир. Очерёдность реновации будет определяться исходя из степени износа. Окончательный список домов — участников проекта станет известен после вступления в силу закона.