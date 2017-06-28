Полигон в Балашихе мог принимать мусор по "серой схеме"

Контролирующие органы не располагали полной информацией об объёме отходов, поступающих на свалку, заявили в Минэкологии Мособласти.

Мусорный полигон Кучино в подмосковной Балашихе принимал на своей площадке часть отходов без регистрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального Минэкологии Александра Когана. Информацию о "серых схемах" уже передали в следственные органы, по данному факту будет проводиться расследование, добавил он.

— По отчётам, наших отходов там 200 тысяч тонн и 1 млн 400 тысяч тонн — московских отходов. Эту информацию нам предоставила Москва, у нас сведений в полном объёме об отходах не было. Скорее всего, есть определённые элементы, которые не были учтены, — сказал чиновник.

Как ранее писал Лайф, с жалобой на запах с 50-летней свалки местные жители обратились во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину. После этого российский лидер на совещании распорядился закрыть полигон через месяц. Тема получила широкий общественный резонанс. В результате глава городского округа Балашиха Евгений Жирков сложил свои полномочия по собственному желанию.