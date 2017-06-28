В США житель Флориды обвинён за угрозу убийства госслужащего в Facebook

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В США житель Флориды обвинён за угрозу убийства госслужащего в Facebook

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После заключения он объяснил, что просто "сыт по горло" Республиканской партией, но не хотел причинять никому реального вреда. Однако теперь ему грозит до года лишения свободы.

В США 34-летнему жителю Флориды Стиву Феликсу предъявили обвинение за угрозу убийства конгрессмена Хосе Феликса Диаса, высказанную в социальной сети "Фейсбук", пишет Daily Mail.

<p>Стив Феликс. Фото: Facebook</p>

На странице политика Феликс написал недвусмысленную угрозу. Сообщение было быстро удалено.

После ареста Феликс объяснял, что просто "сыт по горло Республиканской партией" и не собирался причинять вред кому-либо. Реальной угрозы не видят и следователи, но по законам штата Феликсу грозит 12 месяцев тюрьмы.

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