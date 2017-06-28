В США житель Флориды обвинён за угрозу убийства госслужащего в Facebook

В США 34-летнему жителю Флориды Стиву Феликсу предъявили обвинение за угрозу убийства конгрессмена Хосе Феликса Диаса, высказанную в социальной сети "Фейсбук", пишет Daily Mail.
На странице политика Феликс написал недвусмысленную угрозу. Сообщение было быстро удалено.
После ареста Феликс объяснял, что просто "сыт по горло Республиканской партией" и не собирался причинять вред кому-либо. Реальной угрозы не видят и следователи, но по законам штата Феликсу грозит 12 месяцев тюрьмы.
- Популярные
- По времени