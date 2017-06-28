Морская версия "Панциря" поступит на вооружение ВМФ РФ

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс создан на основе сухопутной модели ЗРПК.

Новейший морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ", который представили на МВМС-2017 в Санкт-Петербурге, поступит на вооружение ВМФ РФ. Об этом сообщил гендиректор холдинга "Высокоточные комплексы" Александр Денисов.

— Заказ от военно-морского флота есть, и подписаны соответствующие договоры, — отметил генеральный директор холдинга, который входит в Ростех.

По словам Денисова, "Высокоточные комплексы" по этому направлению получили заказы на долгие годы.

"Панцирь-МЕ" — это морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса. Образец был продемонстрирован на площадке международного военно-морского салона МВМС-2017 в Санкт-Петербурге.