Совфед одобрил закон о создании единого реестра коррупционеров

Ранее законопроект, позволяющий вести общую базу данных взяточников, был одобрен в третьем чтении Госдумой РФ.

Сегодня в Совете Федерации РФ официально одобрили новый закон о создании в стране реестра коррупционеров.

Так, теперь российские чиновники, а также полицейские и военные, попавшиеся на взятке и уволенные за это, будут попадать в единый реестр, куда их будут вносить бывшие работодатели.

Напомним, что законопроект о создании реестра коррупционеров был принят в Госдуме 7 июня в третьем чтении.