Совфед одобрил закон о создании единого реестра коррупционеров

Ранее законопроект, позволяющий вести общую базу данных взяточников, был одобрен в третьем чтении Госдумой РФ.
Сегодня в Совете Федерации РФ официально одобрили новый закон о создании в стране реестра коррупционеров.
Так, теперь российские чиновники, а также полицейские и военные, попавшиеся на взятке и уволенные за это, будут попадать в единый реестр, куда их будут вносить бывшие работодатели.
Напомним, что законопроект о создании реестра коррупционеров был принят в Госдуме 7 июня в третьем чтении.
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