В Белом доме назвали позором для журналистики утверждения продюсера CNN о России

Ранее Джон Бонифилд обвинил телеканал в том, что он ради рейтингов раздувает скандал вокруг якобы связей Дональда Трампа с Россией.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга жестоко раскритиковала недавний скандал, спровоцированный продюсером СNN по медицинской тематике. В частности, чиновница назвала утверждения Бонифилда позором для журналистики.

Ранее руководство CNN приняло решение не наказывать сотрудника за некорректное поведение.

— Разнообразие частных мнений — это то, что делает CNN сильным, мы это приветствуем и поощряем, — цитирует издание USA Today представителей телеканала.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп высмеял телеканал в своём "твиттере". Глава государства разместил у себя на странице картинку с аббревиатурой CNN, в которой первая буква заменена на F ("фейковый" вместо "кабельный").

До этого появилась информация об увольнении трёх сотрудников СМИ, которые занимались публикацией о "связях" Трампа с Россией. Текст позже был признан не соответствующим действительности и удалён.