Питерский депутат предлагает наказывать неверных мужей исправительными работами

По мнению Владимира Петрова, в Семейном кодексе РФ должна появиться статья, посвящённая наказанию за супружеские измены.

Депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров намерен разработать законопроект, запрещающий супружескую неверность. Изменщиков, пойманных с любовницей, он предлагает сажать под домашний арест или привлекать к исправительным работам.

По мнению народного избранника, эта инициатива может стать дополнением к законопроекту о штрафах за нецензурную брань в семьях.

— Дело в том, что Семейным кодексом и сложившейся практикой у нас предусмотрено всего два выхода из состояния адюльтера: это развод и прощение, — прокомментировал Петров в беседе с Лайфом. — А учитывая, что у нас политика государства направлена на то, чтобы всё-таки сохранять семьи, Госдума, на мой взгляд, должна сделать следующий шаг и продумать возможный механизм наказания за супружескую измену. Это могут быть, например, исправительные работы или домашний арест.

Меру пресечения для неверных мужей, по мнению депутата, должен назначать суд, а тяжесть наказания должна избираться исходя из тяжести вины любителя сходить налево.

Интересно, что инициатива Петрова направлена именно против неверных мужей и не предусматривает никакой ответственности в том случае, если на измену решится жена.

— Я женщинам верю, — пояснил он.

Напомним, Владимир Петров также является автором нашумевшего предложения о легализации деятельности магов.