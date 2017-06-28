Президент Вьетнама прибыл в Россию с официальным визитом

Ожидается, что вьетнамский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным 29 июня.

Сегодня президент Вьетнама Чан Дай Куанг впервые прибыл в Москву после вступления в должность. Его самолёт совершил посадку в столичном аэропорту Внуково. Куанга встретил замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Известно, что визит вьетнамского лидера в Россию продлится до 1 июля, а переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным у него запланированы на 29 июня.

— Особое внимание планируется уделить вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Ожидается, что лидеры стран подпишут целый ряд документов о двустороннем сотрудничестве.