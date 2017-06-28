В Лондоне частную школу закрыли из-за отказа проводить уроки гей-толерантности

Инспекторы сочли, что образовательная программа учреждения ограничивает моральное и социальное развитие учеников.

Частная еврейская школа для девочек в Лондоне была лишена лицензии после того, как администрация отказалась включить в программу уроки толерантности к представителям ЛГБТ. Об этом сообщает Тhe Telegraph.

В учебное заведение было направлено три инспекции, одна из которых постановила, что существующая программа не даёт школьницам полного понимания основных британских ценностей, в основе которых — всеобщее равенство и терпимость.

Администрация школы пыталась оспорить вердикт чиновников, мотивируя свой отказ говорить с ученицами о широте сексуальных предпочтений тем фактом, что обучение в стенах их заведения проходят девочки в возрасте от шести до девяти лет, причём большинство из них растёт в ортодоксальных еврейских семьях. Однако инспекторы оказались непреклонны.

— Программа данного заведения ограничивает духовное, моральное, социальное и культурное развитие учеников и не способствует достижению равенства в современном обществе, — говорится в постановлении.